Schaap op gruwelijke wijze afgeslacht in Achtmaal: 'Ingewanden bij mijn huis achtergelaten’

De passie bij Las Lanzas is oneindig

13:25 De liefde en fascinatie voor de Spaanse taal én de Spaanstalige gebieden zit er diep in bij de leden van het Bredase Círculo Hispánico Las Lanzas. Iedere maand hebben ze wel een bijeenkomst in De Pekhoeve in Ulvenhout, regelmatig gaan ze op excursie, naar het theater, een concert of een wijn- en spijsproeverij.