Schaap doodgebeten in Prinsenbeek: wie heeft er wat gezien?

,,Het schaap lag in de sloot, erlangs lag een spoor van wol. Vanwege de stukjes vlees die er nog aan kleefden, moet het schaap aangevallen en gebeten zijn‘’, zegt eigenaar Jan van Dongen die vermoedt dat het dier via de sloot heeft geprobeerd te vluchten.

Hoewel er recent ook in Oost-Brabant een wolf is gesignaleerd, gaat Van Dongen er niet vanuit dat dit het werk is van het roofdier. ,,Ik denk eerder aan een hond. Dat ligt meer voor de hand‘’, aldus de eigenaar die al eens eerder een schaap van hem verloor omdat het werd doodgebeten in hetzelfde weiland dat hij pacht van Staatsbosbeheer.

Van Dongen wil graag mensen spreken die mogelijk wat gezien hebben. ,,In de Nieuwveerweg laten veel mensen hun honden uit. Graag zouden wij in contact komen met de eigenaar van de hond, of honden, die ons schaap heeft doodgebeten of met getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd.‘’ Van Dongen is bereikbaar op tel. 06 18864183