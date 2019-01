Scandinavische Småken in Breda smaken goed

Burgemees­ter Depla van Breda: ‘Excessen zijn er helaas altijd’

10:38 BREDA - De jaarwisseling in Breda kende een paar dieptepunten: een mortierbom in de Haagse Beemden die ontplofte en een meisje (7) verwondde, een steekpartij en een dronken man die inreed op agenten en boa's die bekogeld werden in wijk Hoge Vucht. Tragische incidenten, zegt burgemeester Paul Depla. Toch is oud en nieuw volgens hem relatief rustig verlopen.