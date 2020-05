Scanauto eerlijk? Dacht het niet!

columnWij zijn niet blij. We hebben weer een boete. Het is niet de eerste. Sinds Breda de trotse bezitter is van een scanauto, regent het bekeuringen.

Dat ligt natuurlijk aan ons. Wij zijn mensen. De scanauto is een apparaat. En die is ‘eerlijk en efficiënt'. Althans zoiets lees ik in een brief van de gemeente aan Peter Vissers van Breda'97.

Vissers had zich nogal opgewonden over het Bredase parkeersysteem. Hij had ontdekt dat in bepaalde wijken met betaald parkeren iets was fout gegaan met de aanvraag van een vergunning voor een tweede auto.

Mensen wilden die online bestellen, stuitten op een geblokkeerde website, lieten het even liggen en vergaten het. Niet slim natuurlijk. Helemaal niet in een stad als Breda. Waar soms meerdere keren per dag een kek scanautootje door de straten rijdt. Pas toen achter elkaar de ene na de andere boete op de mat viel, ging er een belletje rinkelen. Maar toen was het leed al geschied.

Eerlijk en efficiënt

Al die boetes op dezelfde adressen hadden de argwaan van de gemeente kunnen wekken. Maar nee. De scanauto had vastgesteld dat er niet was betaald, dus werd er beboet. Want: ,,Zo handhaven we onze Bredase parkeerafspraken eerlijk en efficiënt.”

Eerlijk? Ik ken iemand die zijn auto op de Ginnekenweg parkeerde, bij de automaat ontdekte dat hij zijn portemonnee was vergeten en meteen wegreed. Te laat. De scanauto had al een foto gemaakt, geconstateerd dat het kenteken niet was geregistreerd, waarna de boete volgde.

Een andere bekende kreeg een zakelijk telefoontje, zette keurig de auto aan de kant, werd ingehaald door een scanauto en vond twee weken later de boete in de bus. Eerlijk?

Haperend systeem

In mijn straat is een vergunning nodig. Een busje van de zaak dat soms meekomt, moet worden aangemeld als 'bezoeker'. Na een paar vergeet-fouten die ons duur kwamen te staan, zijn we heel secuur geworden in die aanmeldprocedure. Toch blijven de boetes komen. Hapert het aanmeldsysteem? Wij weten het niet, kunnen niks bewijzen.