Scala: nog geen jongeren geschorst na mishandeling in Hoge Vucht

BREDA - Naar aanleiding van de vechtpartij in Breda-Noord waarbij vorige week een 13-jarige scholier van het Newmancollege in Breda door een groot aantal andere leerlingen in elkaar werd geslagen , heeft Scala - de onderwijsinstelling in Teteringen - nog geen leerlingen geschorst.

Op het filmpje dat van de mishandeling werd gemaakt, zijn enkele jongeren te zien die van Scala afkomstig zijn. ,,Toch hebben we nog geen maatregelen genomen omdat we eerst het onderzoek van politie willen afwachten’’, zegt schooldirecteur Kees van Steen. ,,Het is namelijk nog niet duidelijk wat hun rol is geweest tijdens die vechtpartij. En dat is ook niet aan ons, maar aan de politie."

Van Steen zegt nauw samen te werken met het Newmancollege bij het vergaren van informatie over de gebeurtenissen. ,,We wisselen zoveel uit want we willen met z’n allen weten wat er precies is gebeurd zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen.’’ Het Newmancollege heeft maandag overigens besloten om een van de vechtersbazen voor een week te schorsen.

'Daar gaan we weer'

Van Steen zag het filmpje van de mishandeling vrijdagavond voor het eerst. ,,We waren er op opmerkzaam gemaakt dat er iets circuleerde. Al heel snel was voor mij en mijn collega’s duidelijk dat er ook leerlingen van onze school op te zien zijn. Wat ik toen dacht? Daar gaan we weer. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt.’’

,, Helaas is dit iets van alle tijden en gebeurt het overal. Bij ons, net als bij andere scholen. Het zou nog gek zijn als er helemaal nooit mensen van jouw school bij zoiets betrokken zijn. Mensen die zeggen: 'Op mijn school gebeurt dat niet', die liegen."

Goed gesprek