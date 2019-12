Scala-leerlingen halen 6.900 euro op voor Cliniclowns met kerstactie

Reizen Bredaas college B&W kosten steeds meer: dit jaar ruim 63.000 euro

19:24 BREDA - De buitenlandse dienstreizen van het Bredase college van B en W kosten steeds meer geld. Het stadsbestuur gaf in 2019 ruim 63.000 euro uit aan reizen. Dat is 9.000 euro meer dan in de drie jaar daar voor samen. Van 2016 tot en met 2018 bedroegen de kosten in totaal 54.000 euro.