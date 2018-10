SC Hoge Vucht mag weer voetballen van de KNVB

Een KNVB-woordvoerder bevestigt dat het speelverbod is ingetrokken. ,,Dat neemt niet weg dat we in gesprek blijven met Hoge Vucht over hoe de situatie rond de club kan verbeteren. De gemeente wordt daar in betrokken.”

De directe aanleiding om de wedstrijden van Hoge Vucht te schorsen was dat de club een betalingsachterstand had bij de bond. Dat probleem is inmiddels opgelost. Maar volgens de KNVB-woordvoerder speelt er meer, zonder daar al te diep op in te willen gaan: ,,Er moet op een georganiseerde manier gevoetbald worden en zonder incidenten.”

Voorzitter Hassan Lammou van SC Hoge Vucht is tevreden met het besluit van de KNVB. "We zijn een voetbalclub. Als we weer het veld in in het mogen, zijn we daar uiteraard blij mee.”

VV Barca

Hoge Vucht is vorig jaar voortgekomen uit VV Barca. Rond die club waren er regelmatig problemen, onder meer met supporters, gestaakte wedstrijden en financiën. De naamsverandering is mede ingegeven om los te komen van het negatieve imago.

Volgens voorzitter Lammou is er al een aantal zaken veranderd bij de club. Hij geeft toe dat er nog steeds dingen zijn waar aan gewerkt moet worden. “Bij iedere vereniging zijn incidenten. Ook wij moeten ons constant daarin verbeteren. Af en toe is er een terugval. Maar dan moeten we wel weer vooruit. We moeten op het veld presteren, maar alles daar om heen moet ook goed gaan.”

Clubhuis

De club speelt zijn thuiswedstrijden op sportpark De Wisselaar in Breda-Noord. Het is de bedoeling dat Hoge Vucht verhuist naar sportcomplex 't Kadijkje, dat ook gebruikt wordt door Advendo. Hoge Vucht zou dan op ‘t Kadijkje een eigen, nieuw clubhuis krijgen. Wethouder Daan Quaars zei onlangs de gesprekken tussen de club en KNVB af te willen wachten, voordat er een definitief besluit valt over de bouw van het clubhuis.