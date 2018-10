SC Hoge Vucht mag ook dit weekend niet voetballen van KNVB

Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB. De voetbalbond stelde vorige week ook al de wedstrijden uit van Hoge Vucht (voorheen VV Barça). De reden was toen dat Hoge Vucht volgens de KNVB een betalingsachterstand heeft.

Eerder deze week was voorzitter Hassan Lammou van Hoge Vucht er nog van overtuigd dat dit weekend weer gevoetbald zou worden omdat volgens hem het betalingsprobleem was opgelost. Waarom nu toch niet gevoetbald mag worden, is niet duidelijk. Lammou herhaalde vrijdagmiddag dat er geen betalingsachterstand is, maar wilde verder niet op de kwestie ingaan.

Deze week is er een gesprek geweest tussen KNVB en Hoge Vucht. Volgende week is er weer een gesprek, aldus de KNVB-woordvoerder. Inhoudelijk kan hij daar niet op in gang. "Het gaat over de situatie rond de club en hoe daar mee om te gaan," aldus de woordvoerder.

Hoge Vucht/Barça is de afgelopen jaren regelmatig slecht in het nieuws gekomen door onder meer geweldsincidenten, gestaakte wedstrijden en financiële problemen.