Saxuele voorlichting tijdens Spanjaardsgat Festival: ‘Jazz is soms ook niets doen’

Een educatief dagje omlijst met saxofoongetetter en gelach. Dat is kort samengevat wat het Spanjaardsgat Festival haar bezoekers zaterdag voornamelijk voorschotelde. Zo gaf muziekdocent Andreas van Zoelen het publiek een geschiedenisles over het saxofooninstrument. Ook mochten zij iets later op de dag zelf meespelen met een ensemble van het Utrechts conservatorium.

Film Noir

Hierna liet Herman wat muziek horen van Hank Crawford. Geluiden die passen bij een Film Noir over een depressieve privédetective werkzaam in een stad waar het altijd nacht is en de regen nooit stopt. Zelf is de muzikant op het Spanjaardsgat vooral onder de indruk van wat hij niet hoort: “Crawford heeft een bepaalde rust in zijn spel en verkent zo ook andere plekken. Jazz is soms ook niets doen.”