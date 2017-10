Satudarah wil geld inzamelen voor eerbetoon Ramon Dekkers

BREDA - Als de gemeente Breda niet mee wil betalen aan een muurschildering van kickbokslegende Ramon Dekkers in de wijk Tuinzigt, wil motorclub Satudarah geld in gaan zamelen om het initiatief toch mogelijk te maken.

Dat laat Satudarah via advocaat Karin Blonk weten naar aanleiding van ophef die ontstaan is rond een eerbetoon aan Dekkers. De Bredase kickbokser, die met name in Azië een heldenstatus had, overleed in 2013 op 43-jarige leeftijd. Bij zijn begrafenis waren Satudarah-leden nadrukkelijk aanwezig. Alvorens mee te werken aan een eventueel eerbetoon wil de gemeente weten hoe innig te banden waren van Dekkers met de motorclub, die regelmatig met criminele activiteiten wordt geassocieerd.

Respectloos

Satudarah laat weten de opstelling van de gemeente 'respectloos naar een groot sportman' te vinden. 'De enige link tussen Ramon Dekkers en Satudarah Breda is dat we met hem zijn opgegroeid. Onze aanwezigheid op zijn begrafenis was een eerbetoon en een uiting van respect. Meer niet', aldus het statement.

Dekkers overleed in 2013 nadat hij onwel werd tijdens een trainingsritje op zijn racefiets in Breda-Noord. Hij kwam ten val in het tunneltje bij de Emerparklaan. Daar is toen een herdenkingsplek ingericht en een muurschildering aangebracht.

Tuinzigt

In mei werd de muur in het tunneltje beklad. Ondertussen had een groep bewoners uit Tuinzigt het initiatief genomen voor een muurschildering in de eigen wijk, mogelijk op de zijkant van een huis aan de Ahornststraat.

Mocht de gemeente besluiten niet mee te willen werken, dat gaat Satudarah zich daar zelf voor inzetten. 'Als de burgemeester dit een reden vindt om de muurschildering niet uit de gemeentekas te willen betalen, zullen wij geld gaan inzamelen om een bijdrage te kunnen leveren aan dit mooie initiatief,' aldus de verklaring van de motorclub.