Saskia Boelema volgt Cees Meeuwis op bij Stedelijk Museum Breda

Boelema was namens D66 wethouder van 2010 tot en met 2014, tegelijkertijd met VVD-politicus Meeuwis. Tegenwoordig is ze directeur-bestuurder van Building Breda, een organisatie die zich ontfermt over de huisvesting van scholen.

In een voorstel van burgemeester en wethouders wordt Boelema aangedragen als kandidaat die het best past bij het profiel dat is opgesteld door het museum.

Ervaring

,,Zij vult de Raad van Toezicht goed aan door haar bestuurlijke ervaring’’, aldus het college. ,,Daarnaast is ze thuis in de lokale politiek, kent ze Breda goed en is ze werkzaam in het onderwijs.’’

Het museum moet altijd om toestemming vragen van het stadsbestuur, voordat een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd.