Saradag Rijsbergen: 5 redenen waarom het leuk is Sara te zijn

RIJSBERGEN - De klassieke Sara-pop stelt nog altijd een grijs besje voor, een oud moeke zoals deze er bij liepen rond de vorige eeuwwisseling. Niets blijkt minder waar. De 50-jarige vrouw anno 2018 gaat vlot gelkleed en staat midden in het leven. Afgelopen zaterdag kwamen 135 vrouwen bij elkaar voor de jaarlijkse Sarahdag in Rijsbergen. We vroegen ons af: Wat is er zo mooi aan 50 worden?



1. Je 50e verjaardag is een feest



Er zijn weinig kroonjaren die met zoveel egards gevierd worden als je 50e verjaardag. ,,Er hing een spandoek met foto's voor het huis en overal hingen ballonnen", aldus Rian van den Boomen. ,,Ook op het werk was alles versierd. We zijn lekker gaan uit eten en met de petekinderen naar Phantasialand geweest." Corina van Hooijdonk had zelfs 'een stuk of vijf Sarapoppen' in de tuin staan. ,,En dan had ik ook nog twee vriendinnen die als Sara langskwamen. Voor het feest zelf hebben we een feestzaal afgehuurd."

2. Je krijgt de Sarahdag als gezellige reünie



Al drie decennia lang vindt in Rijsbergen de jaarlijkse Sara(h)dag plaats. Nadat het oude bestuur vorig jaar aangaf er mee te willen stoppen, heeft een nieuwe club de organisatie op zich genomen. Behalve dat de naam voortaan mét een -h- geschreven wordt, heeft de nieuwe club een paar wijzigingen aangebracht. Zo is er tegenwoordig geen Saartje meer aanwezig tijdens de feestdag en ook de uitnodiging voor de mannen, later op de avond bij de feestavond is komen te vervallen. ,,Vorig jaar kwamen er welgeteld zes mannen", vertelt Mensen. ,,Wij hebben we voor gekozen om het feest exclusief voor vrouwen te houden."

3. Verstand kom met de jaren, en op je 50e is het er



,,Je hebt nu iets meer verstand dan dat je had toen je een jaar of twintig was", zegt Marianne van Gils. ,,Of je dat gebruikt is een tweede", voegt ze er breed lachend aan toe. ,,Ik vóel me nog 25", zegt Monique Heijnen. ,,Misschien alleen 's ochtends niet, bij het opstaan. Dat piept en kraakt het allemaal net iets meer. Maar verder zie ik alleen maar voordelen."

4. Je bent als 50-er zelfbewust en zelfverzekerd



,,Het maakt je niet zoveel meer uit bij welke groepje je hoort. Je bent zekerder van jezelf en je leidt je leven zoals je dat zelf wilt", aldus Gerda Goderie. Tijdens de Sarahdag worden de vrouwen gefêteerd op een ludieke bingo-zang-makeover-middag, waarbij de presentator nietsontziend de draak steekt met alles en iedereen. In de kappersstoel worden de meest extroverte coupes gecreëerd. ,,Op mijn 20e had ik dit misschien niet zo snel gedaan", zegt Diana van Hassel, heur haar getoupeerd en gedecoreerd met een rode bloem. ,,Maar wat maakt het uit, het is toch juist leuk. Ik heb alvast een foto gemaakt om straks op facebook te zetten."

5. Je hebt de regie (weer) in eigen handen



,,De kinderen zijn of gaan het huis uit en je hebt de tijd om weer lekker voor jezelf te gaan genieten", zegt Desiree Cooremans. ,,Kijk om je heen: 50 is het nieuwe 40, geen van de vrouwen hier is zo'n oud besje. Iedereen ziet er leuk en veel hipper uit dan de 50-jarigen van vroeger. . ,,Niks moet en alles mag", zegt Esther Bruijns. ,,Je hoeft niet meer de hele tijd aan je toekomst na te denken, want wat je wilt worden, dat ben je al. 't Is allemaal wat makkelijker."