Sanseveria TV & FM blijft zich ontwikkelen: ‘Iedereen is hard aan carnaval toe, zeker de ondernemers’

Weg met de verstening: mi­ni-parkjes steken de kop op in Breda

BREDA - Zes bomen staan er nog, net als een scheve lantaarnpaal, maar verder is het grootste deel op de kop van de Boschstraat in Breda op de schop gegaan. De versteende vlakte maakt plaats voor een mini-park. Het is een manier om de opwarming van de stad tegen te gaan.

19 februari