Sanering terrein Brabant Chemie Rijsbergen in 2020 eindelijk klaar

RIJSBERGEN- Nog een jaar of twee en het terrein in Rijsbergen waar ooit het bedrijf Brabant Chemie stond, is klaar voor een nieuwe inrichting. De sanering van bodem en grondwater, die al in 1995 begon, is na nog wat formele procedures naar verwachting in 2020 afgerond. Dat staat in een evaluatierapport.

Dat wil niet zeggen dat de grond en het grondwater in 2020 niet meer verontreinigd zijn. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat in een deel van de bodem nog steeds arseenresten zijn te vinden. Die zitten echter op meer dan 3,5 meter diepte. Direct contact met de verontreiniging is volgens de onderzoekers niet mogelijk. Daardoor zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

Grondwater

Ook in het grondwater werd bij evaluatie van de sanering nog arseen aangetroffen. Daar stroomt het zware metaal ondergronds langzaam de Aa of Weerijs in. Maar, omdat de concentratie niet erg groot is en het arseen bovendien in de rivier nog verder verdunt, levert ook deze verontreiniging geen risico op voor milieu of volksgezondheid.

Neemt niet weg dat in het evaluatierapport aangekondigd wordt dat het gehalte arseen in het grondwater nog goed in de gaten wordt gehouden. In 2019 en 2020 wordt één en ander nog gemonitord. Het terrein wordt niet voor herinrichting vrijgegeven voor de resultaten van die metingen zijn geëvalueerd.

Bovendien is, sinds in 1995 de sanering begon, de wet veranderd. Dat maakt dat er nog een paar formele, ambtelijke procedures moeten worden gevolgd, voor de schoonmaakbeurt officieel ‘af’is. Ook dat duurt tot 2020.

Bestrijdingsmiddelen

Vanaf dat moment kan dus eindelijk het gat worden gedicht dat achterbleef nadat Brabant Chemie in 1980 besloot in Rijsbergen te stoppen met de productie van bestrijdingsmiddelen.

Het terrein is tegenwoordig een groenstrook waar wordt gewandeld, gerecreëerd en waar incidenteel evenementen zijn. Wat er in de toekomst mee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel belooft de gemeente Zundert bij ontwikkelingen buurtvereniging ‘t Pleintje nauw te betrekken.