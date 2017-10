Sander van de Pavert van Lucky TV 'Televisie is absurd'

InterviewMet zijn hilarische filmpjes verzorgt Sander van de Pavert (LuckyTV) drie keer per week de uitsmijter van 'De Wereld Draait Door'. Nu maakt hij een uitstapje naar het theater. 'Ik erger me aan tv en kan dat kwijt in mijn filmpjes.'

'Het enige leuke op de Nederlandse tv', noemde Hans Teeuwen het werk van LuckyTV. Met gemanipuleerde, verknipte tv-beelden zet Sander van de Pavert (1976) een actueel onderwerp in een geestig, meestal absurdistisch daglicht. Geestverwant Teeuwen is een inspiratiebron, maar ook Theo en Thea, Rembo & Rembo en de Amerikaanse komiek Bill Hicks.

Naar eigen schatting maakte de Hagenees in vijftien jaar zo'n drie- tot vierduizend filmpjes. Alles doet hij in zijn eentje: schrijven, monteren, stemmen inspreken. ,,Mensen denken soms dat ik op een kantoor zit met een heel team brainstormers en researchers, maar het creatieve gedeelte heb ik altijd in mijn eentje gedaan. Dat werkt het best, ik kan slecht tegen afleiding."

Overdag leeft hij als een kluizenaar, die vooral voor de tv zit om zich te laten inspireren door 'alle shit' die voorbij komt. ,,Ik heb ook wel klankborden hoor, mijn vrienden, mijn vriendin Baylin, maar ben verder echt een autonoom kunstenaar."

Zijn grappen ontstaan per toeval, al tv-kijkend. ,,Zo zat ik daarnet te kijken naar het reclameblok. Komt er eerst een aankondiging van de nieuwe cd van Herman van Veen en meteen daarna een reclame voor trapliften. Zie ik gelijk een filmpje voor me waarin de integere Van Veen reclame maakt voor die liften. (Doet stem Van Veen na): 'Dankzij deze trapliften is mijn leven een stuk gemakkelijker geworden'. Zoiets."

Nadat hij deze zomer vierentwintig keer voor een uitverkochte bak proefdraaide in het grote Haagse Zuiderstrandtheater, trekt de Hagenees met zijn filmpjes nu het land in.

Van kluizenaar naar performer. Wat voegt theater toe?

,,Vergelijk het met in je eentje tv kijken of met vrienden. Er gaat een andere energie vanuit. Je bent alerter, kritischer. Ik laat ook zien hoe ik mijn filmpjes maak, de trucjes, en ik maak dingen met het publiek. Ik heb zelf ook geregeld hilarische tv-avonden met vrienden. Dat we iets wat we op tv zien op de computer gooien en dan gaan knippen en plakken."

Het geknip en geplak lijkt bij jou soms bewust knullig gedaan.

,,Nee, ik ben gewoon beperkt. De nadruk ligt bij mij niet op de techniek, maar op de absurditeit. Vooral de absurditeit van televisie. Televisie probeert zo realistisch mogelijk over te komen, met talkshows in een nagebouwde huiskamer of keuken, bakje borrelnootjes op tafel. En dan een gewoon, spontaan en gezellig gesprek voeren. Maar onechter kun je het niet krijgen.

Een paradox die tv in essentie absurd maakt. Dat is mijn overkoepelende verwondering. En soms ergernis. Televisie biedt een onuitputtelijke vloedgolf aan schrijnende momenten. Dat ik die ergernis kwijt kan werkt bevrijdend. Af en toe probeer ik technisch wat verder te gaan. Zoals het filmpje Hel Holland Bakt waarin een Game of Thrones-achtige draak de hele boel in de hens steekt. Die was wel een uitdaging."

Waar ligt voor jou de humorgrens?

Volledig scherm Sander van der Pavert in zijn theaterprogramma Lucky Live. © rv - Noesjka van der Helm ,,Aan de keukentafel zijn allerlei grappen te maken over de meest verschrikkelijke dingen. Goeie grappen ook nog. Maar die zijn meestal niet geschikt voor een publiek van 1,2 miljoen mensen. Ik houd rekening met de algehele beschaafdheid. Laat geen lijken zien, geen mensen die dierbaren hebben verloren of mensen die bewust niet de publiciteit zoeken. Dat zijn no go areas.

En ja, met bepaalde groeperingen ben ik voorzichtig. Over de islam heb ik wel een paar goeie grappen gemaakt, zonder omwegen, maar het is niet zo dat ik daar aan de lopende band grappen over maak. Zo moedig ben ik niet. Ik vind het veel te leuk om gewoon naar de Appie te kunnen lopen voor een bakje voorgesneden fruitblokjes. En ik zit er ook niet per se op te wachten om een molotovcocktail door de brievenbus te krijgen van bijvoorbeeld Satudarah."

Je werkt tegen een strakke deadline, dus zit er vast ook wel 's een minder filmpje tussen?

,,Die verdring ik. Ik móest iets doen met het interview van Rick Nieman met Wilders, omdat iedereen daar naar uitgekeken had. Maar het bleek erg arbeidsintensief om daar de juiste zinsneden uit te halen. Dan ga ik tot het bittere eind door, pas om vijf over zeven pleurde ik dat filmpje eruit.



Was niet helemaal naar mijn smaak. Maar mijn smaak is gelukkig niet altijd die van de kijker, dus soms worden er mensen toch heel blij van. Een van mijn succesnummers is Time of My Life, waarin Trump en Hillary Clinton dat duet zingen. Ik vond die zelf zo slecht, zo gemakkelijk: die kan ik eigenlijk niet insturen, dacht ik. En dat wordt dan een wereldhit."

Heb je daar nog iets aan?

,,Qua bekendheid wel, maar als je financieel bedoelt, nee. Het had misschien een paar ton kunnen opleveren, maar ik ben niet een of andere hoer die allerlei reclamefilmpjes op zijn site zet. Fuck dat soort mensen, zou ik bijna willen zeggen. Sterker nog: ik zeg het gewoon."

Wanneer ben je nu eigenlijk op tv? Daar lijkt geen peil op te trekken.

,,In principe op maandag, dinsdag en donderdag. Maar sinds de verhuizing naar Nederland 1 zitten we net voor het Journaal, en heeft DWDD weinig marge meer. Als er dan net een actrice helemaal leegloopt en geëmotioneerd over de tafel geklapt ligt, is het een beetje lullig om die af te kappen. Dan wil mijn filmpje nog wel 's sneuvelen. Maar die kan ik nu mooi in het theater laten zien."

Lucky Live, oa zaterdag 28 oktober Oude Luxor Rotterdam en zondag 29 oktober (15.00 uur) in Chassé Theater, Breda.