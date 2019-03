Samsung in Breda ontruimd vanwege gaslucht

Half miljoen voor restaura­tie Grote Kerk Breda

14:29 BREDA - De Grote Kerk in Breda krijgt een subsidie van een half miljoen euro van de provincie. Dit bedrag wordt uitgekeerd in tien jaarlijkse termijnen van 50.000 euro. Zo kan de restauratie van de kerk over een langere periode worden voortgezet. De tijd dat er elke jaar weer bij de overheid om geld moet worden gebedeld is daarmee voorbij.