Samenwerken om damesvoetbal in Breda te verbreden

BREDA - Het zal niet lang meer duren voordat het damesvoetbal in Breda duizend leden heeft. Het Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen (OBA) en Mooiwerk organiseerden donderdagavond een overleg met de clubs hieromtrent in het NAC-stadion. Want: hoe gaan zij hiermee om? Waar is behoefte aan?

Een elftal clubs schoven met graagte aan: de wil om het meisjesvoetbal in Breda tot een succes te maken is er zondermeer. TVC, PCP, Advendo en Hoge Vucht zijn in het geheel niet bezig met dames in hun vereniging en lieten verstek gaan.

Worden de dames net zo serieus genomen als de heren? ,,Of trainen de dames op het achterafveldje met het slechtste materiaal?”, wierp Nikita Rutte namens de KNVB op als vraag. Zij benadrukte dat de KNVB slechts dienend is en dat het aan de clubs is hoe men met de toestroom van meisjes naar hen omgaat. Want: er is niet alleen een instroom gaande, maar net zo goed een uitstroom. Een belangrijke reden om te stoppen is de status op de club. ,,Zit ze in een leuk team dat past bij haar niveau? Voelen ze zich serieus genomen?” De beschikbare coaches trainen vaak de jongens. Vrijwillige ouders de meisjes.

Social media

Dat iedere club tegen andere problemen én uitdagingen aanloopt, bleek wel bij het overleg. Denk aan communicatie: hoe uit de club zich op social media, in het clubblad of middels uitingen op de club zelf? Komen de meisjes daar voldoende, of liever gelijkwaardig aan de jongens aan bod?

Combinaties

Met name op het gebied van onderlinge samenwerking valt nog veel winst te behalen. ,,Maar je kijkt toch eerst naar je eigen club en dat probeer je zo goed mogelijk te doen”, wierp één der aanwezigen tegen. Stephanie Verdoolaege van Mooiwark: ,,Maar de KNVB staat het ook toe om samen teams op te richten. In Breda zijn met sommige korte afstanden heel wat combinaties denkbaar.”

En hoe werven de clubs nieuwe leden? ,,Zoals op het schoolvoetbaltoernooi bij The Gunners en bij JEKA. Daar doen dolenthousiaste meiden aan mee. Daar gebeurt dan toch te weinig mee?”, vindt Mirjam Wallien, adviseur sportbeleid bij de Gemeente Breda.

Meerdere elftallen

Idealiter, maar op korte termijn onhaalbaar, zou iedere club 200 vrouwelijke leden moeten hebben, zodat er onderscheid gemaakt kan worden in niveaus. Zodat er drie, of minstens twee elftallen per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden.