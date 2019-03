Samen sporten, samen plezier hebben

ULVENHOUT - ,,Hé, kijk uit! Je veter zit los!”, waarschuwt Emre met grote ogen voormalig NAC-keeper Ton van Eenennaam en vrijwilliger bij Sportief Tour in het Ulvenhoutse Jeugdland. De scholier van SO Het Kasteel proest het uit als hij zijn schoenen daadwerkelijk controleert. Van Eenennaam grijnst ronduit. ,,Mooi toch. Ik plaag hen natuurlijk ook een beetje en dat krijg je met gelijke munt terug. Ik vind het hilarisch.”

Circa honderd scholieren vermaken zich prima met sport en spel tijdens het door Breda Gelijk georganiseerde evenement. Hier komen jongeren met en zonder beperking samen.

,,We proberen iedereen met elkaar te verbinden”, legt Gwen van der Meer van Breda Gelijk uit. Kinderen van SO Het Kasteel, NBS Boeimeer, Koninklijke Viseo en het Bredero College worden gemengd en geformeerd tot teams. Lichamelijk, geestelijk en visueel beperkte kinderen gaan zo hand in hand met leerlingen van het reguliere onderwijs. ,,Maar je ziet dat ze al gauw één team worden die elkaar helpen en elkaar een leuke dag gunnen.”

Er wordt gevolleybald op een luchtkussen. Penalty’s geschoten op Van Eenennaam. Er is een dansworkshop, er is rolstoelvoetbal. Er is ballonbadminton -waarin alle kinderen een visuele beperking opgelegd krijgen- en er is een soort bowling. Leerlingen van het Berkenhofcollege bereiden de lunch, studenten van het Bredero College acteren als teamleider. ,,Dat zijn leerlingen met gedragsproblematiek als autisme, adhd en ga zo maar door. Zij worden goed geïnstrueerd en krijgen dan één belangrijke taak. Voor hen is die verantwoordelijkheid ook enorm waardevol.”