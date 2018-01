Samen speuren naar de geheimen van het Stedelijk Museum Breda

Aan het museum de taak om al die (kunst)voorwerpen te onderzoeken. ,,Leuk werk", zegt Natali Vermeulen van het museum. ,,Maar tegelijkertijd roept het allemaal vragen op."



Want, zo blijkt, hoewel tot op zekere hoogte is te achterhalen wat een voorwerp precies is, wie is afgebeeld, wat de link is met Breda of wie de maker was: ,,Er blijven vragen komen. We weten van veel items lang niet alles, soms zelfs niks."