Samen een boerderij runnen in Breda

Groenten van eigen land elke dag op je bord. Maar ook fruit, aardappelen, vlees en eieren. Samen met tweehonderd andere huishoudens een boerderij runnen, maar het échte werk overlaten aan een boer in dienst, hoewel je best een handje kunt meehelpen als je dat wilt.

De leden van Herenboerderij-coöperatie doen het rigoureus anders dan de reguliere land- en tuinbouw waar grootschalige teelt van producten de boventoon voert. Biologisch geteelde producten, daar gaat het bij de herenboeren om. De coöperatieleden zijn behalve eigenaar, ook afnemer, investeerder, producent en consument van de producten die de boerderij voortbrengt.

Boxtel

Vorig jaar kwam Coen van Houwelingen, samen met Harold van Ham kartrekker van de Bredase Herenboerderij, in contact met de initiatiefnemers van Herenboeren, een concept dat zijn oorsprong kent in Boxtel. Zij zagen daar kansen voor een alternatief en duurzaam model voor de voedselproductie. In 2016 is in Boxtel de eerste Herenboerderij van start gegaan.



Van Houwelingen vertelt dat hij zich in toenemende mate bezighoudt met de kwaliteit van ons eten. “We gaan naar de biologische slager, groenten en fruit komen of uit mijn moestuin of van de markt en brood maak ik elke dag zelf. Ik was ooit op bezoek bij een biologische varkensboer en die vertelde me dat hij verlies maakte op iedere kilo vlees die hij produceerde. Het verschil tussen zijn prijs en de slager is enorm. En hoewel ik groenten op de markt haal, weet ik niet hoe ze zijn geproduceerd of welke bestrijdingsmiddelen erop zitten.” Voor Van Houwelingen voldoende redenen zich sterk te maken om het concept ook in Breda van de grond te krijgen. “

Eenmalig

Hoe werkt de Herenboerderij? Als lid van de coöperatie investeer je eenmalig 2.000 euro om de oprichting te financieren. Daarnaast betaal je contributie, waarvoor je elke week producten van de boerderij krijgt. Het gaat om 11 euro per lid van een deelnemend huishouden (vegetariërs betalen 6 euro). Van Houwelingen: “Het eten dat je afneemt van de boerderij staat voor ongeveer 65 procent van je dagelijkse boodschappen. Maar dan heb je wel prachtige biologische producten in huis. En met de contributie betalen we ook het loon van boer, zaai- en plantgoed, de dieren en hun voer.”

Startdatum

De initiatiefnemers van Herenboerderij Breda mikken op een startdatum in het voorjaar van 2019. Voor het zover is, moet er nog een hoop gebeuren, stelt Van Houwelingen. “Het belangrijkste nu is natuurlijk dat er genoeg mensen zijn die willen investeren. We hebben tweehonderd leden nodig die 2.000 euro inleggen om de boerderij van de grond te krijgen. Ik besef dat dat een fors bedrag is. Maar als je alle kosten bij elkaar optelt, en je zou het vergelijken met wat je wekelijks kwijt bent als je biologische producten in de winkel koopt, heb je dat bedrag binnen drie jaar terug.”

Volgens Van Houwelingen zal het bedrijf ergens aan de westkant van Breda worden gevestigd. “Ik kan de precieze locatie nog niet noemen. Maar dat zal binnen niet al te lange tijd bekend worden. We hebben bij onze zoektocht volop medewerking van de gemeente gekregen.”



Boerin

De boerderij zal gerund worden door een professionele boer. In Breda gaat het om een jonge boerin, vertelt Van Houwelingen. “Zij is nu in opleiding bij de Herenboerderij in Boxtel.”

Ze krijgt de zorg over een veestapel van twintig varkens, vijf brandrode runderen en meer dan tweehonderd kippen. “Als zich veel vegetariërs aanmelden, wordt de veestapel wat kleiner.”

Op het land, 15 tot 20 hectare groot, gaat de boerin seizoensgebonden groenten en aardappelen verbouwen. Ook komen er fruitbomen. De leden bepalen voor een groot deel zelf wat er verbouwd wordt. “En als je als lid van de coöperatie mee wil helpen bij de oogst, dan kan dat natuurlijk.”