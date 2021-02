Samar, Levi en Jesse vermaken zich goed op NAC Fundag in Bredase wijk Tuinzigt

Ruim honderd jongeren uit de wijk Tuinzigt kwamen woensdag op de NAC Fundag bij Boykes Speelhoeve af. Het plein in de Kwakkelhutstraat was omgetoverd tot een sport- en speelparadijs voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar.

De organisatie was in handen van Breda Aktief, NAC Breda en Grote Broer, de vrijwilligers die kinderen een steuntje in de rug geven als ze hulp nodig hebben.

Alle voorwaarden voor een heerlijke middag waren aanwezig. Vakantie voor de kinderen, energie te over door de lockdown en een voorzichtig bijna-lentezonnetje na een bar koude week. De sfeer was te vergelijken met die van lammetjes die voor het eerst de wei in mogen. En dus veel vrolijke kinderen en een tevreden organisatie.

Voetbaltoernooitjes

,,Heerlijk toch, zoals de kinderen vanmiddag spelen”, zegt Boykes-bestuurslid Liesbeth van Buuren. ,,Wij werden gevraagd om de locatie ter beschikking te stellen. Daar geven we natuurlijk graag gehoor aan. Heel fijn dat deze partijen dit opzetten voor de kinderen van Tuinzigt.”

Quote Heel fijn dat deze partijen dit opzetten voor de kinderen van Tuinzigt Liesbeth van Buuren, Boykes-bestuurslid

Er was een hoop te doen voor de kids. Voetbaltoernooitjes in een pannakooi, drumlessen, dans, kickboksen, en allerlei circusattributen. De 10-jarige Samar stuitert vrolijk over Boykes Speelhoeve op een springstok. ,,Ik vind het erg leuk vanmiddag”, zegt ze. ,,Ik heb gedanst, met clownsspullen gespeeld en gevoetbald. En ik ben hier met mijn broertje en mijn grote zus, dat is ook heel leuk.”

Ritme houden

,,Ja, het is leuk vanmiddag”, vindt ook 11-jarige Levi. ,,Ik ben hier met een stel vrienden. We hebben gekickbokst, samen gevoetbald en aan het voetbaltoernooi meegedaan. We hebben ook een wedstrijd gewonnen, dus dat was heel leuk.”

Jesse, 11, heeft zich al net zo vermaakt: ,,Ik heb gevoetbald, ook in de pannakooi, bij Grote Broer met de circusspullen gespeeld en gedrumd. Hoe dat ging? Pfff, dat was nog knap moeilijk, om ritme te houden. Dat viel best tegen, maar het was wel heel leuk om te doen.”