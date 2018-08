Samantha Steenwijk opent 'gouden editie' Bruisend Ginneken

Verlich­ting Princenha­ge: 'Als alles goed is gaan lampen vanavond weer branden'

15:44 BREDA - 29 dagen. Dat is het aantal dagen dat Peter Sebregts al in het donker zit. In zijn wijk Princenhage is de straatverlichting uitgevallen. Netbeheerder Enexis komt met een tussenoplossing.