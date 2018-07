Sam Knoop huismuzikant tijdens Tour du Jour: 'Ik heb er zin in'

5 vragenBREDA/GEERTRUIDENBERG - Sam Knoop (23) uit Geertruidenberg, u zou hem kunnen kennen van het nummer Zoet en Zuur uit 2017, is gevraagd de muzikale omlijsting te verzorgen van het in Breda opgenomen RTL programma Tour du Jour, dat vanaf zaterdag op tv te zien is.

Hij wordt hierin geflankeerd door zijn broer Merijn (20), sinds twee jaar vaste tweede stem tijdens optredens.

Wat kunnen we verwachten van je optredens?

Volledig scherm Sam Knoop. © Angelina Swart ,,Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, speel ik voorafgaand aan de uitzending enkele nummers als opwarmertje, in de pauze speel ik enkele nummers en daarna nog na afloop. Waar mogelijk speel ik eigen werk, afgewisseld met, onder andere, Elvis, The Monkees en Nederlandstalige hits. Normaliter speel ik voornamelijk eigen werk, de andere nummers op het repertoire zijn de nummers die ik in de loop der jaren heb gespeeld op verschillende feesten en partijen."

Hoe kwam de producent van het programma bij jou terecht?

,,Twee jaar geleden verzorgde Danny Vera, de vaste muzikant bij Voetbal Inside, de muziek. Vorig jaar - de eerste keer in Breda - werd aan verschillende bands en muzikanten, waaronder ik, gevraagd wat muziek in te sturen voor de openingstune. Uiteindelijk is er vorig jaar geen live muziek geweest. Dat bleek achteraf toch een gemis en dit jaar kwamen ze dus kennelijk uit bij mij. Wellicht op basisi van de muziek die ik vorig jaar instuurde. Ik heb er erg veel zin in."

Wat heb jij met wielrennen?

,,Ik had nooit iets met wielrennen, totdat ik een jaar of drie geleden gevraagd werd op te treden bij Het Wielercafé. Daar hoorde ik de verhalen van oud-renners. Ik raakte geïnteresseerd in de strijd- en alle verhalen om het fietsen heen. Tegenwoordig volg ik het wielrennen. Al blijf ik het wielrennen van vroeger en de sfeer die daar omheen hing, het mooist vinden. "

En zelf wielrennen?

,,Ik werk naast mijn optredens, in een fitness- en gezondheidscentrum. Daar heb ik in het verleden geregeld spinninglessen gegeven. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Echt op een wielrenfiets heb ik nog niet gezeten."

Zijn er nog andere projecten die je momenteel op het programma hebt staan?