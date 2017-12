Salaris bestuursvoorzitter Amphia mag niet hoger zijn dan Balkenendenorm

BREDA - Het salaris van bestuursvoorzitter Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis in Breda mag vanaf 1 januari 2017 niet hoger zijn dan de zogenoemde Balkenendenorm. Dit heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald in de beroepsprocedure die de raad van toezicht van het ziekenhuis aanspande tegen de minister van Volksgezondheid.

Volgens de wet mogen salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector vanaf 1 januari 2013 in principe niet hoger mogen zijn dan dat van de minister president, te weten 181.000 euro per jaar (in 2017).

Suttorp is sinds 2008 in dienst van het ziekenhuis en kreeg, ook gedurende een jarenlange overgangsfase, een veel hoger salaris van 309.000 euro per jaar. Met dat salaris de op een na best verdienende zorgbestuurder in Nederland. Die overgangsfase liep af op 1 januari dit jaar. Het verzoek van de raad van toezicht om ook na die datum de uitbetaling van een hoger salaris te kunnen voortzetten, wees de minister af. De raad van toezicht ging hiertegen in beroep.

De raad van toezicht beriep zich onder andere op de grote verantwoordelijkheid van Suttorp om een complexe organisatie als het Amphia Ziekenhuis te leiden. De rechtbank oordeelt dat volgens de wet alleen in exceptionele gevallen afgeweken mag worden van de zogenaamde Balkenendenorm. Amphia is er niet in geslaagd aan te tonen dat hiervan sprake is en de rechtbank stelt daarmee de minister in het gelijk.