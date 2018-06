Safranti en verdachten dronken voor moord samen thee in Bredaas café

Volledig scherm De flat aan de Sandenburgstraat waar Safranti werd doodgeschoten. © Perry Roovers / MaRic Media

Bewakingsbeelden café

Zo beschikte de recherche daags na de moord al over scherpe beveiligingsbeelden waarop het slachtoffer te zien is in gezelschap van meerdere Limburgse verdachten die later zijn aangehouden, onder wie een vrouw. Het gaat om opnames van de buitencamera van een café aan de Haagweg, waar Safranti wel vaker een kopje thee dronk. Op de middag van de moord had hij er een ontmoeting met twee mannen en een vrouw. Getuigen zagen ze samen wat drinken, afrekenen en vertrekken. De sfeer leek goed.

Vrienden

,,Vrienden van Kaan hadden me al gevraagd de bewakingsbeelden met die mensen erop naar de politie te brengen. Maar die was me voor. De recherche stond de volgende morgen al op de stoep'', zegt een medewerker van de horecazaak.

Hennep

Safranti, met zijn onafscheidelijke tasje op de heup, hield zich volgens bekenden bezig met drugshandel. De goedlachse Bredanaar had vermoedelijk in het café afgesproken met de Limburgers, met wie hij een deal zou hebben gesloten om 6 kilo hennep te leveren, aldus de bronnen.

,,Vanuit het café zijn ze gezamenlijk naar een broodjeszaak aan de Haven gegaan om wat te eten. Daarna vertrokken ze naar het appartement aan de Sandenburgstraat. Dat wordt wel vaker door die jongens gebruikt voor zulke deals,'' zegt een ingewijde.

Val

Het heeft er alle schijn van de Safranti regelrecht in de val is gelopen. ,,Hij had eerder zaken gedaan met die lui. Toen kochten ze een kilootje hennep. Dat ging allemaal goed. Dus vertrouwde hij ze. Maar dit keer stond er meer op het spel. Ze wilden ze zes kilo kopen.''

Vermoedelijk ging het snel mis toen de Bredanaar in de flat in de gaten kreeg dat hij beroofd zou worden, dat het een 'ripdeal' was. ,,Hij was een sterke kerel en heeft zich vermoedelijk flink verzet. Als de hele partij gestolen werd, zou hij opdraaien voor het totale verlies, zeker 25.000 euro. Terwijl hij er als tussenpersoon hooguit 1.200 euro aan over zou hebben gehouden. Triest.''

Volledig scherm Met zo'n type wapen, een AK-47 Kalasjnikov, is Safranti volgens de politie om het leven gebracht. © Archief

Duitssprekend

Meteen na de moord hebben getuigen met hun mobieltjes twee mannen en een vrouw met bivakmutsen gefilmd die in paniek uit de flat renden. De verdachten verloren een van de zakken vol wiet en scheurden weg in twee auto's met mogelijk Duitse kentekenplaten. Een van de verdachten droeg een automatisch vuurwapen.

Een dag na het fatale schietincident meldden zegslieden uit het milieu aan deze krant dat sprake was van een ripdeal door een groep Duitssprekende daders. De bende zou elders in Nederland ook hebben toegeslagen, waarbij steeds een vrouw het woord voerde.

Weggegooid in berm

De recherche beschikt vermoedelijk over meer cruciaal bewijs, zoals dna van verdachten. Dat kan gevonden zijn in de flat, waar de buren vlak voor de schoten grote ruzie hoorden, of op spullen die de daders in paniek uit de auto hebben gegooid op hun vlucht richting Limburg.

Enkele dagen na de moord zijn persoonlijke eigendommen van Safranti gevonden in de berm bij Oirschot. Begin mei werd naast de snelweg bij Gilze het moordwapen aangetroffen, een kalasjnikov. Omdat de verdachten letterlijk snel in beeld waren zijn ze bovendien waarschijnlijk dagenlang afgeluisterd en gevolgd.

Zwijgrecht