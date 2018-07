Sabores en Bleue: twee nieuwe restaurants op de Grote Markt

Sabores wordt een mediterraans restaurant en komt in het pand waar nu nog Gastrobar Floor is gevestigd, tegenover het stadhuis. "Het wordt een restaurant met een Italiaanse en Spaanse keuken. Niet met pizza's of tapas maar met mooie andere mediterrane vlees- en visgerechten en pasta's," zegt Yannis Papadopoulos, die het restaurant begint samen met zijn compagnon Luis Molina.

Papadopoulos heeft al twee restaurants in Breda: Rhodos en Con Fuego. Molina heeft als kok bij Gauchos gewerkt in Breda en staat nu in de keuken bij El Toro Negro in Oosterhout. Ook heeft Molina in zijn geboorteland Guatamala in de horeca gewerkt. Sabores ('smaken' in het Spaans) gaat in november open, na een interne verbouwing van het pand.