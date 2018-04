Sabine (40) heeft de ziekte van Lyme: 'Huis verkocht, in de bijstand: ik leef als een 80-jarige'

BREDA - Wie bij Sabine Postema (40) binnenstapt in Breda, wordt hartelijk ontvangen door een vrolijk ogende vrouw. Aan niets is op het eerste gezicht te merken dat ze misschien al wel dertig jaar lijdt aan een chronische vorm van Lyme.

,,Als kind al moest ik voortdurend naar de huisarts met vermoeidheidsklachten en onvoorspelbare problemen met mijn darmen. Mijn hele leven heb ik klachten gehouden en heel veel dokters bezocht, waar steeds weinig uit kwam. Totdat ik vorig jaar uiteindelijk via een vriendin bij een internist in België uitkwam die Lyme vaststelde, late-stage-Lyme noemen ze dat. Sinds ik bij hem in behandeling ben, gaat het wat beter."'

Achteraf gezien is ze veel te lang doorgegaan. ,,Ik wilde per se doorgaan en niet toegeven dat ik me zo ziek voelde. Zo ben ik opgevoed. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer. Na mijn studie psychologie heb ik in het hele land gewerkt als trainer en psycholoog. Een leuke job, maar te zwaar wanneer je je voortdurend doodmoe voelt. Ik ben toen mijn eigen bedrijf begonnen zodat ik mijn eigen tijd kon indelen. Ik nam in de zomer en in de winter twee maanden rust, maar ondanks dat kon ik het niet langer volhouden."

Geen energie

In geval van Sabine betekende stoppen met haar eenmansbedrijf: geen inkomsten meer omdat de Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet uitkeert bij Lyme. ,,Ik heb mijn huis intussen verkocht, woon in een flatje en leef van de bijstand. Je leven staat op zijn kop."

Ondanks de fysieke verbeteringen sinds de Belgische behandeling heeft Sabine nog steeds dagen dat ze totaal geen energie heeft, de hele dag in bed ligt en niet kan koken. ,,Op zulke dagen kom ik de deur niet uit en ziet niemand mij, want ik woon alleen. Ik leef in feite als een 80-jarige. En wat ik het ergste vind, het gevoel dat je niet meer meetelt in de maatschappij. Ik sta erbuiten, terwijl ik er altijd middenin stond."

De buitenwacht begrijpt de impact van Lyme niet altijd, zegt ze. ,,Soms wordt dat ook uitgesproken, maar die discussie ga ik niet meer aan, ik steek die energie liever in mezelf. Ik heb er ook wel vrienden en vriendinnen door verloren. Maar dat komt ook doordat je vaak afhaakt als mensen voorstellen iets te gaan doen. Je hebt er gewoon de puf niet voor. Dat gevoel van verlammende uitputting, valt lastig uit te leggen."

Onafhankelijk