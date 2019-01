SAB Academie eert Johan Cruijff en gaat met nummer 14 spelen

Video Burgemees­ter Paul Depla laat in Jinek zien hoe je drugs maakt

10:25 BREDA - Drugscrimininaliteit is een groot probleem in Brabant. Dat is wel duidelijk. Burgemeesters hebben er bijna een dagtaak om het te bestrijden. Voor verslaggever Jaïr Ferwerda van Jinek reden genoeg om af te reizen naar Breda waar burgemeester Paul Depla hem een rondleiding geeft in een drugslab.