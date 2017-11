Ruziënde man loopt tegen busje en weigert hulp op Haagweg in Breda

Weer ingebroken in kantine voetbalclub Viola in Alphen

15:25 ALPHEN - Opnieuw hebben inbrekers ingebroken in de kantine van voetbalvereniging Viola. Dit gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.15 uur. Daarbij is vooral veel schade aangericht. Uit de kantine is een oude laptop gestolen.