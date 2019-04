Ruzie tussen tieners ontaardt in steekpartij in Breda: jongen gewond, rivaal opgepakt

Meer bedrijvig­heid bij Breepark langs A27

7:00 BREDA - De bedrijvigheid bij evenementenzone Breepark aan de A27 in Breda breidt fors uit. Bouwconcern VolkerWessels heeft een perceel grond in de verkoop gezet van 27.000 vierkante meter. De bouwgrond is ook te koop in delen van minimaal 5000 vierkante meter. Het perceel ligt naast het distributiecentrum van 43.000 m2 dat dochter VolkerWessels Logistic Developments wil verhuren.