Ruzie over melkveebedrijf in Baarle-Nassau: ‘Dak van de nieuwe stal ligt er eind dit jaar op’

Doelstel­lin­gen klimaatak­koord in gevaar door personeels­te­kort in de installa­tie­bran­che

27 februari Mooi, die ambitieuze doelstellingen in het Klimaatakkoord, maar wie gaat het werk uitvoeren? In de installatiebranche is nu al een tekort van 20.000 mensen. De verwachting is dat het aantal verdubbelt binnen vijf jaar. Mede doordat de instroom van leerlingen die voor de techniek kiezen, daalt.