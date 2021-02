Ruzie over huurcontract Molenstraat in Zundert: ‘Ik heb alles netjes achtergelaten vorig jaar’

ZUNDERT - De huurder en eigenaar van een pand aan de Molenstraat in Zundert steggelen over het huurcontract. De verhuurder stelt dat er sprake is van een huurschuld van ongeveer 20.000 euro, de huurder zegt het contract al begin januari 2020 te hebben opgezegd.

In januari vorig jaar werd er een hennepkwekerij aangetroffen. Omdat het de derde keer was dat er een wietplantage werd gevonden, besloot de gemeente Zundert het pand voor zes maanden te sluiten. De man, die er een kringloopwinkel in runde, ontkent niet dat hij betrokken is geweest bij de kwekerij. De zaken ging niet goed en hij probeerde zijn inkomsten op deze manier te vergroten.

Na de vondst besloot hij de huur op te zeggen. Eerst via de telefoon, wat de verhuurder bestrijdt, daarna via een handgeschreven briefje dat in februari vorig jaar aangetekend werd bezorgd bij de pandeigenaar. Te laat, aldus de rechter en de advocaat van de eigenaar. Daardoor werd het huurcontract met vijf jaar verlengd.

Schadebeperkingsplicht

De huurder stelt in januari de sleutels te hebben ingeleverd bij iemand die via de pandeigenaar met hem in contact kwam. De verhuurder zegt dat de man niet namens hem handelde. Ook beweert hij geen weet te hebben van de overdracht en ‘zeker twee tot drie jaar’ niet meer in zijn gebouw te zijn geweest. Dat laatste wekt verwondering bij de rechter. Die wijst de man erop dat hij een schadebeperkingsplicht heeft en is verbaasd dat de pandbaas pas nu actie heeft ondernomen. “Dat had veel eerder moeten gebeuren.”

Quote Dat u minimaal de huur over de zes maanden moet betalen dat het pand dicht is geweest, staat wel vast Rechter

De rechter laat weten over twee weken waarschijnlijk toe te stemmen met de ontruiming van het pand, zoals de eigenaar vraagt. Maar omdat er discussie is over de huurachterstand, zal daarover waarschijnlijk een bodemprocedure moeten worden gevoerd. Hij raadt beide partijen aan met elkaar daarover in gesprek te gaan. “Maar dat u minimaal de huur over de zes maanden moet betalen dat het pand dicht is geweest, staat wel vast”, aldus de rechter.

Beide partijen zeggen bereid te zijn een deal te sluiten, maar de verhuurder wil eerst een kijkje nemen in het gebouw om te zien hoe dat eraan toe is. “Ik heb alles netjes achtergelaten vorig jaar”, aldus de huurder.

Uitspraak over twee weken.