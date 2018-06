BREDA - Een uit de hand gelopen financieel conflict in de persoonlijke sfeer. Dat heeft geleid tot de steekpartij op 16 mei waarbij Hoessein A. (42) uit Breda een 42-jarige vrouw uit Hoogvliet op straat dodelijk heeft verwond. Het slachtoffer was een relatie van de verdachte. ,,Hij heeft in verhoor openheid van zaken gegeven over wat er is gebeurd'', zegt advocaat Marc Crombach.

Volgens de raadsman heeft zijn cliënt 'veel spijt van zijn daad': ,,Hij vindt het heel erg. Dit was niet zijn bedoeling. Ze hadden een relatie en er speelde een conflict over geld. Die ruzie is uit de hand gelopen. Dat is wat ik er over kan zeggen.'' Over de toedracht van het misdrijf wil Crombach nog niks kwijt. Hij stelt wel dat A. het misdrijf niet heeft voorbereid en dat het in 'een opwelling' gebeurde.

De verdachte blijft de komende tijd in de cel voor doodslag of moord, de standaardverdenking in zulke geweldszaken. De raadkamer van de rechtbank in Breda heeft zijn voorlopige hechtenis donderdag met 90 dagen verlengd, bevestigt advocaat Crombach.

Zakenman

De raadsman benadrukt dat de Syrische afkomst van zijn cliënt niks met het misdrijf te maken heeft. ,,Het heeft niets met bijvoorbeeld terrorisme of eerwraak van doen.'' Crombach zegt dat A. enkele jaren geleden met een vluchtelingenstatus naar Nederland is gekomen. ,,Hij is een zakenman en was bezig in Breda een eigen bedrijf op te zetten.''

De politie sprak meteen na de dodelijke steekpartij aan de Klaverweide al van een 'relationeel drama'. De verdachte is geen bekende van de politie en evenmin bekend bij instanties als GGZ en Veilig Thuis. Buren omschrijven de verdachte als vriendelijk, iemand die altijd groette.

Filmpjes

Het misdrijf gebeurde op klaarlichte dag. Er waren meerdere getuigen en op internet verschenen al snel filmpjes van slachtoffer en verdachte op de plaats van het delict.

Quote Zelfs toen zij op de grond lag, bleef hij steken. In haar rug, haar armen, overal Getuige

Een buurtbewoner in de wijk Doornbos-Linie vertelde dat hij rond half zeven 's avonds gegil hoorde: ,,Toen ik naar buiten keek, zag ik een vrouw uit een auto stappen. Meteen daarna kwam er een man uit dezelfde auto. Die begon haar onmiddellijk met een mes te steken.”

Volgens de omwonende stak de man 'wel een keer of twintig'. ,,Zelfs toen zij op de grond lag, bleef hij steken. In haar rug, haar armen, overal. Op een gegeven moment legde hij de jas van de vrouw over haar heen.''