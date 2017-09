Ruud en Lillian getrouwd tijdens aftrap Breda Barst

Kogelgat in ap­par­te­men­ten­com­plex Breda: 'Ik dacht dat het vuurwerk was'

12:12 De politie onderzoekt zaterdagmorgen een kogelgat in een appartementencomplex aan de Venneweide in Breda. 'Er is een kogelgat aangetroffen in het glas in het trappenhuis aan de Venneweide", vertelt een politiewoordvoerder. Lees hier meer.