Rust is wedergekeerd in Wagenberg: ‘Trillingen in Dorpsstraat verholpen’

Meermaals in de fout onder toezicht van reclasse­ring: ‘Tuinzigt­ste­ker’ opnieuw verdacht van verkrach­ting

10:49 BREDA - Terwijl hij onder streng toezicht van de reclassering stond, pleegde Bredanaar J.B. (27) mogelijk meerdere ernstige misdrijven. B. is al veroordeeld voor twee verkrachtingen en een beroving in 2012 en een steekpartij in 2017. Nu is hij verdachte van een verkrachting in het Bredase Van Sonsbeeckpark. Ten tijde van in elk geval die laatste twee delicten hield de reclassering hem nauw in de gaten.