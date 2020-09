Net zoals een kleine 10 procent van de wereldbevolking kwam Anna Dvornichenko er tijdens haar adolescentie achter dat ze meer op vrouwen viel dan op mannen. Waar zo'n coming-out in Nederland al lastig kan zijn is dit in Rusland soms simpelweg gevaarlijk.

,,Onze maatschappij is erg homofoob en patriarchaal. Het was voor mij erg moeilijk om uit de kast te komen", verklaart ze.

De ouders van Dvornichenko reageerden dan ook erg negatief op haar coming-out. Wat moesten de buren wel niet denken! Volgens Dvornichenko wakkert het Kremlin deze homofobe gevoelens bewust aan met propaganda.

,,Rusland en het westen hebben momenteel veel onenigheid. De autoriteiten gebruiken bijvoorbeeld beelden van gay-parades om haat tegen Europese landen te verspreiden."

Demonstraties

Dvornichenko benadrukt dat zeker niet alle Russen deze propaganda van het Kremlin geloven. Vooral jonge mensen zouden snakken naar een rechtvaardigere samenleving met meer vrijheid. ,,Veel jongeren ondersteunen bijvoorbeeld demonstraties van oppositiepartijen en mij hebben ze ook gesteund."

Zelf was de jonge vrouw namelijk erg actief met het organiseren van debatten en demonstraties. Zo zorgde ze bijvoorbeeld voor het eerste feministische festival in Rostov aan de Don. Dit tot groot ongenoegen van de plaatselijke overheid.

Dissident geluid

Al snel werd de activiste aangevallen door pseudo-kozakken. Een door het Kremlin gesubsidieerde paramilitie die traditionele zwepen inzet tegen elk dissident geluid. ,,Een man spoot pepperspray in mijn gezicht en scheurde de poster uit mijn handen. Vijf dagen later gooiden ze een rookbom in het café waar ik een lezing hield.”

Driemaal probeerde ze aangifte te doen. Tevergeefs, het leverde enkel onbegrip op. De agenten bestempelden Dvornichenko als een Europese provocateur die de traditionele waarden van Rusland aanviel.



Serieuzer werd het toen het plaatselijke Centrum voor Bestrijding van Extremisme (CBE) Dvornichenko in het vizier kreeg. ,,Dit centrum is zo’n tien jaar geleden speciaal opgericht om activisten te vervolgen. Mijn vrienden Yan Sidorov en Vlad Mordasov zitten dankzij hen in de gevangenis.”



Een actiegroep genaamd Saw plaatste niet veel later posters van Dvornichenko op het internet. Hierop stond haar adres vermeld en de oproep haar te vermoorden. Een paar maanden eerder was op het hoofd van de vermoorde activiste Yelena Grigoryeva een vergelijkbare prijs gezet. Met pijn in het hart besloot Dvornichenko om te vluchten.



Volledig scherm Anna Dvornichenko heeft inmiddels haar draai gevonden in Breda. Wel mist ze haar oude strijdvaardige leven in Rusland. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Tien maanden later heeft de vrouw haar draai in het Bredase gevonden en spreekt ze bewonderenswaardig goed Nederlands. Toch mist Dvornichenko haar oude strijdvaardige leven in Rusland. Zo merkte ze dat haar acties de mening van Russische studenten en de plaatselijke media echt wisten te beïnvloeden.

Misdadigers in azc

In vergelijking komt het Nederlandse activisme wat gezapig op haar over. ,,Veel mensen hier zijn alleen geïnteresseerd in activisme vanwege subsidies. Wij ontvingen alleen vervolging van de autoriteiten!"

Toch heeft Dvornichenko ook in Nederland al onrecht gevonden om haar tanden in te zetten. Zo is ze niet te spreken over de wijze waarop het COA kwetsbare groepen aan hun lot overlaat. ,,Er zitten veel misdadigers in het azc die vrouwen seksueel intimideren.”

Zelf had Dvornichenko in het azc in Sneek naar eigen zeggen ook te maken met agressieve mannen die seks eisten en haar kamer probeerden binnen te dringen. De activiste wil nu een leerprogramma opzetten voor asielzoekers om dit probleem te stoppen.

Vergiftiging

Over de toekomst van haar vaderland is Dvornichenko somber. Hoewel veel Russen geen greintje respect meer hebben voor de machthebbers regeert volgens haar de angst. ,,Puur vanwege de tirannie van Poetin. Er zijn dit jaar meer activisten vervolgd dan vorig jaar en er zijn er meer vermoord. Mensen zijn bang.”



Oppositieleiders hebben volgens haar wel invloed, maar durven hierdoor eveneens geen echte vuist te maken. Als voorbeeld wijst ze naar de vergiftiging van Navalny. Een man die zich wel hardop uitspreekt tegen het regime en wiens naam het Kremlin tot op de dag van vandaag niet durft uit te spreken. ,,Veel Russen bekijken de video’s van Navalny en bezoeken zijn demonstraties. Ze zijn door hem gewend geraakt aan het idee van verzet.”

Volledig scherm Lhbt-activist Nikolai Alexeyev krijgt een vuistslag tijdens een protest in Moskou. Rechts politie. © AFP

Ook de burgerlijke opstand in Belarus inspireert, al is Dvornichenko voorzichtig met dromen over Russische staatsgrepen. ,,Een revolutie? We hebben ervaring met revoluties in Rusland, die waren erg negatief."

Wat de toekomst ook brengen zal, een ding is zeker: Dvornichenko zal niet stoppen met haar strijd voor rechtvaardigheid.Want je kan de activist misschien uit Rusland halen, maar de Russische beer niet uit Anna Dvornichenko.