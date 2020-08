Run op dierengadgets: hondenijsjes, koelmatten en zwembaden zijn niet aan te slepen

podium bloos Voor 350.000 euro een compleet theater? Dat is spotgoed­koop!

11:54 BREDA - Het was een behoorlijke dreun die directeur Ben de Vugt (62) van Podium Bloos in juni kreeg te verwerken. Zijn theater kreeg volop lof en applaus. Maar subsidie? Ho maar! ,,We willen wel, maar het geld is op”, werd hem verteld.