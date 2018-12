Rumoer over tijdelijke verhuur van De Dissel in het Ginneken

BREDA - Bewoners in de buurt van de Cartier van Disselstraat in het Ginneken in Breda zijn bezorgd over een gewijzigd bouwplan met huize De Werve. Het aanpalende complex De Dissel wordt niet grondig verbouwd maar gaat per direct de verhuur in.

De buurt is eind vorige week in Hotel Mastbosch door ontwikkelaar Maas Jacobs (Zundert) bijgesproken. De ontwikkelaar begint in januari met de grote verbouwing van het vroegere zorghuis De Werve. Er komen 14 appartementen en 4 statige herenpanden in. In de Werfstraat komt nieuwbouw van een herenpand en 7 appartementen, met parkeerkelder.

Naast De Werve ligt het complex De Dissel met vroegere aanleunwoningen (hoek Cartier van Disselstraat-Teijchinelaan). Maas Jacobs wilde dit in de jaren ’70 gebouwde pand aanvankelijk verbouwen tot 24 middeldure huurappartementen.

Geen grote renovatie

Adrie van Duuren van de ontwikkelaar: ,,We hebben bij nader inzien besloten af te zien van een grote renovatie. Het pand is niet fraai. Een grote investering, ook in duurzaamheid, is zonde van het geld.” Maas Jacobs heeft nu besloten De Dissel voor de duur van twee jaar te verhuren, via Rotsvast. Met de bedoeling het pand daarna te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Van Duuren: ,,Nieuwbouw, waarschijnlijk met 24 appartementen, komt de buurt ten goede.”

Quote Als ze De Dissel volgooien met huurders, staat het hier ramvol met auto's. Irene van Luijk, Buurtbewoonster

Maar de buurt is er niet gerust op. Hoeveel mensen komen er te wonen in zo'n kleine aanleununit? Komen er Oost-Europeanen in? Zal de ontwikkelaar De Dissel straks afstoten omdat nieuwbouw onrendabel blijkt, vraagt een briefschrijver zich af. Grootste vrees: hoe zit het met parkeren? Bewoonster Irene van Luijk zit niet zozeer met de bewoning, wel met de parkeerdruk: ,,Waar blijven de auto's? Als ze De Dissel volgooien met huurders, staat het hier ramvol. Ze vragen veel van de buurt. Misschien iets minder verhuren, dan maar iets minder cashen.”

Altijd al een discussie

Nieuwbouw vindt ze prima: ,,Dit pand is gewoon niet mooi.” Van Duuren over parkeren: ,,Dat is altijd een discussie geweest. Maar toen De Werve en De Dissel nog in gebruik waren, moest hier ook geparkeerd worden.” Hij vervolgt: ,,Er komt een huishoudelijk reglement voor de huurders. Dat gaan we in de buurt verspreiden. We dragen zorg voor de verhuur en voor onderhoud. Daar kan de buurt gerust op zijn. Er komt geen rotzooi.”

Er hebben zich volgens hem al eerste huurkandidaten gemeld: ,,Het gaat om tijdelijke huur, dan kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die in De Werve iets gekocht hebben.” Maas Jacobs is nog in overleg met de gemeente over nieuwbouw op de plek van De Dissel.