Ruiten niet ijsvrij? Dat levert gevaarlijke situaties en een boete van 250 euro op

Stichting zorgt al een kwart eeuw voor kerk en kapellen in Ulvenhout, Galder en Strijbeek

ULVENHOUT - Voor het behoud van de Laurentiuskerk in Ulvenhout werd in 1995 met succes een eenmalige dorpsloterij georganiseerd. Op advies van de toenmalige pastoor werd een jaar later een stichting opgericht om niet alleen de kerk, maar ook de kapellen binnen de gemeenschap in goede staat te houden.

20 december