Ruiten ingeslagen bij kledingwinkel Crivaldi in Oosterhout: veel kleding weg

Voeding belangrijk in ‘war on corona’; met een beschuitje met jam kom je er niet

11:00 In de oorlog tegen corona is de aandacht wekenlang vooral uitgegaan naar tekorten aan beademingspompen, mondkapjes en slaapmedicatie. Maar ook op het voedingsfront was het billen knijpen, verzekert teamleider diëtetiek Quirine Altorf van het Amphia Ziekenhuis in Breda.