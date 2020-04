Ruimte voor evenementen Breda, maar niet ‘meer, meer, meer’. En pas na de crisis...

Restaurant By Tater in Teteringen stopt: 'We hadden het eindelijk op de kaart gezet’

26 april TETERINGEN ‘Verschrikkelijk nieuws’, wat ze brengen 'met erg veel pijn in het hart’. Frank en Jessica Schrauwen stoppen met hun restaurant By Tater in Teteringen. ,,In deze bizarre periode vol met situaties waar niemand grip op heeft, moeten wij de beslissing nemen om niet langer verder te gaan”.