Ruimen van restanten van autobranden in Heuvel: ‘Ik had het wel verwacht’

Bij de gemeente is melding gemaakt van het verlaten voertuig. ,,We kregen te horen dat de auto niet was gestolen en dat er nog een verzekering op zat. Ze konden niet veel doen. En dan krijg je dit. Ik had toevallig net mijn auto die ernaast stond ergens anders neergezet. Een voorgevoel denk ik.”



Een andere bewoner: ,,Flinke vlammen, het stond hier vol in de fik. Het duurde zo'n tien minuten. De brandweer was er gelukkig snel bij.” De naar verluidt nog jonge eigenaresse van de C1 komt er behoorlijk bekaaid van af. Ze had volgens de bewoners net wat geld gestoken in haar wagentje, die nu verloren is gegaan.