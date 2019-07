Ruim uur vertraging op A58 door ongeluk met vrachtwagen

Wonen in een pre­fab-huis in Breda: ‘Dit is een soort Center Parcs’

9:30 BREDA - Ze wil er niet weg, ze woont er ‘top’. ,,Dit is een soort center parcs”, lacht Vera Wijers als ze haar knusse behuizing laat zien. Wonen in een prefab-huis, ook wel flexwonen. Units van per stuk 28 vierkante meter, voor 450 euro kale maandhuur. De gemeente Breda liet er in 2017 25 neerzetten aan de Kesterendreef in de Haagse Beemden en vorig jaar 22 in de Koraalstraat in Brabantpark.