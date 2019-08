Ruim duizend liter aan drugsafval in busje bij camping Ulicoten

In het busje werden vijf gevulde vaten van ieder 200 liter, drie vaten van 120 liter, nog eens achttien jerrycans van 25 liter en een gasfles aangetroffen. Om sporen uit te wissen probeerden de dader of daders het busje in brand te steken.

Explosiegevaar

Het busje werd zaterdagavond rond 22.30 uur gevonden op een zandpad aan de Maaijkant in Ulicoten, pal naast het hek van camping Ponderosa. Vier brandweerwagens, politiewagens, een milieuteam en de gemeente kwamen ter plaatse. De brandweer deed verschillende metingen waarbij bleek dat er een chemische vloeistof lekte waardoor er een grote kans was op explosiegevaar.

Geschrokken

Uit voorzorg werd een veilige ring van 25 meter rond het busje aangenomen. Volgens een woordvoerster van de camping werden tien gasten die tegen het hek een jaarplaats hebben, geëvacueerd. Ze werden korte tijd opgevangen in de kantine. De campinggasten konden later op de avond terug naar hun verblijven. ,,Natuurlijk was het even schrikken‘’, vertelde vanochtend de woordvoerster, ,,maar nu is alles gelukkig weer ls vanouds.‘’

Ventilator

De brandweer had uit voorzorg slangen klaarliggen en een ventilator blies in de richting van de bus om de dampen te verminderen. De hulpdiensten zijn tot in de vroege ochtend bezig geweest met de ontmanteling. De gevolgen die het gehad zou hebben als het busje daadwerkelijk in brand was gegaan, zijn volgens de politie nauwelijks te overzien.

Er is niemand gewond geraakt, het busje en het chemisch afval zijn door de politie op een veilige plek gestald.