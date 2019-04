Amper nieuwbouw te koop in Breda

7:00 BREDA - Het aanbod aan beschikbare nieuwbouw-koopwoningen in de gemeente Breda is zo goed als nihil. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 114 nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan, verdeeld over zeven projecten. Een groot deel daarvan is al verkocht en de rest is vrijwel allemaal in optie genomen.