Ruim 60.000 euro aan vuurwerkschade in Breda

De vuurwerkschade is hoger uitgevallen: zo'n 62.000 euro dit jaar tegenover 50.533 vorig jaar. Er werd weliswaar minder vernield, 160 beschadigingen in totaal, maar de herstelkosten liggen fors hoger. Zo moest in de wijk Overkroeten een rioleringsbesturingssysteemkast het ontgelden, kosten ruim 10.000 euro.



De schade aan eigendommen van particulieren en organisaties is niet bekend. ,,Ik heb wel vernomen dat er door vuurwerk brand is ontstaan in woningen met veel schade tot gevolg”, schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad. In Hoge Vucht werden diverse auto’s vernield en raakten twee modelwoningen van corporatie Alwel door geweld beschadigd.



Bredanaars ervoeren dit jaar ook meer overlast: er kwamen 146 meldingen binnen bij de politie. In de gehele maand december werden 1920 knallen gemeten, vorig jaar waren dat er 460 minder. Depla: ,,De jongerenwerkers zagen juist een rustiger beeld op straat dan vorig jaar. Zij kwamen weinig groepen tegen die met vuurwerk bezig waren.”



Bij kinderboerderij Wolfslaar zorgden vooral in de kerstvakantie jongeren voor hinder; ze verzamelden zich op de afgelegen parkeerplaats daar. in Geeren-Noord plaatste de gemeente vanwege de overlast tijdelijke mobiele cameramasten op het Groenedijkplein en op de Wensel Cobergherstraat.