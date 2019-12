Ruim 40.000 euro voor inzamelingsactie Café Malawi

Beschadigd voertuig aangetrof­fen in berm bij Prinsen­beek

6:22 PRINSENBEEK - Op de Strijpenseweg in Prinsenbeek is in de nacht van zaterdag op zondag is een auto achtergelaten. De auto werd aangetroffen rond 04.00 uur. Het voertuig stond in de berm en had schade aan de voorzijde.