Ruim 1 op de 3 stemt in Zundert op de VVD

Na vier jaar strijd kan Turkse gemeen­schap in Breda door met bouw nieuwe moskee

17 maart BREDA - De Turkse gemeenschap in Breda kan verder met de nieuwbouw van een moskee in wijk Wisselaar in de Hoge Vucht. Na vier jaar juridisch touwtrekken is het pleit beslecht, mits bewoners niet in cassatie gaan, maar die kans lijkt gering. De Raad van State acht aanpassingen in de vergunning in orde en verklaart eerdere bezwaren uit de buurt ongegrond.