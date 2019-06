Ruim 1.900 illegale wietplanten gevonden in woningen en panden in West-Brabant, twee bewoners aangehouden

Planten in woningen

In een woning aan de Cornelis Vermuydenstraat in Sint-Maartensdijk werden 262 planten ontdekt. In een woning aan de Noorddonk in Steenbergen werden 82 planten aangetroffen. In beide gevallen was er sprake van diefstal van stroom en eerdere oogsten. De elektriciteit is afgesloten en de bewoners kunnen een heffing krijgen van de belastingdienst over mogelijk verdiend geld.