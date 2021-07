RS-virus treft zeer jonge kindjes: ‘Milo ging als slap poppetje naar het ziekenhuis’

In hartje Breda staan 23 monumenten te verkrotten, maar wat kun je er aan doen?

23 juli BREDA - In de binnenstad van Breda staan 23 rijks- of gemeentemonumenten die in een matige of slechte bouwkundige staat verkeren. Eigenlijk is restauratie noodzakelijk of gewenst, maar het is de vraag of de eigenaren daar ook toe kunnen worden aangezet.